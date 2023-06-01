Посол России в Белграде подверг критике сведения о поставках сербского оружия на Украину

Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко считает появление информации в СМИ о том, что Белград собирается поставлять оружие Украине, связано с попытками внести раздор в отношения РФ и Сербии, сообщает газета «Известия».

Дипломат обратил особое внимание на то, что источником этой информации является некий «секретный документ Пентагона». По его мнению, подобные сведения вбрасываются намеренно, с целью внести раздор в отношения между двумя странами. Посол подчеркнул, что сербский президент Вучич неоднократно заявлял, что Белград не поставляет вооружение киевскому режиму. Однако, ввиду того, Сербия обладает военной промышленностью, Белград активно продавал оружие и до начала СВО. Поэтому, считает Боцан-Харченко, нельзя исключать того, что такое вооружение, ранее приобретенное третьими странами, может оказаться на Украине.

Ранее сообщалось, что президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград не поставлял и не начнет поставлять оружие и боеприпасы на Украину. По словам Вучича, нет ни одного документа, указывающего на иную версию.