Министр обороны Украины: ВСУ получили около 60 танков Leopard

Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью медиагруппе Funke заявил, что вооруженные силы страны получили от Запада около 60 танков Leopard германского производства.

Как сказал Резников, в коалицию по поставкам танков Leopard входят ФРГ, Польша, Нидерланды, Швеция, Португалия, Испания и Канада. Сейчас украинская армия располагает двумя батальонами по 30 танков Leopard, всего около 60 танков. Кроме того, заявил министр обороны Украины, Киев получил от Франции колесные танки AMX-10RC, от Великобритании — танки Challenger, от США — танки Abrams.

Ранее сообщалось, что украинский посол в Германии Алексей Макеев заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в скором времени получат 110 танков Leopard 1А5.

Газета Spiegel утверждала, что Германия намерена отправить на Украину крупную партию военной техники стоимостью в €2,7 млрд. В новый пакет военной помощи Киеву могут войти 20 дополнительных БМП Marder, 30 танков Leopard 1, 200 разведывательных беспилотников и боеприпасы.