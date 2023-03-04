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Минобороны РФ сообщило об уничтожении до 150 бойцов ВСУ и РСЗО «Град» под Красным Лиманом

Министерство обороны России сообщает, что российские артиллерия и авиация в течение суток уничтожили до 150 военных Вооруженных сил Украины и одну реактивную систему залпового огня «Град» под Красным Лиманом в Донбассе.

Отмечается, что бои проходили в районах населенных пунктов Ямполовка ДНР, Червонопоповка и Кузьмино ЛНР.

Известно также, ВС РФ уничтожили две боевые машины пехоты и пять боевых бронированных машин противника.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские военные нанесли поражение ВСУ в 212 районах.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Все новости на тему:
Операция на Украине
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