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Atlantico: российские системы РЭБ могут парализовать НАТО в Европе

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Павел Львов/РИА «Новости»

Вооруженные силы РФ располагают системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые могут «парализовать» силы НАТО в Европе, пишет французское издание Atlantico.

Аналитики обратили внимание на российский радиоэлектронный комплекс сверхдальнего действия «Мурманск-БН» с радиусом действия около 3000 км, который начал работать в Калининградской области. Авторы материала пришли к выводу, что автоматизированная система в случае вооруженного противостояния сможет вывести из строя оборудование и технику НАТО.

«Силам НАТО грозит полный паралич и невозможность действовать даже в элементарной форме», — говорится в статье.

Так, американские высокотехнологичные истребители F-35 будут вынуждены приземлиться, лишившись спутниковой связи.

По мнению экспертов издания, «Мурманск-БН» разместят на чувствительных для РФ направлениях. Например, Крым и Керченский пролив уже защищены аналогичными комплексами.

Ранее сообщалось, что корабли НАТО, приближающиеся к российским морским границам в Черном море в районе Крыма, практически не имеют возможности вести разведку из-за противодействия РЭБ «Мурманск-БН», размещенном на полуострове в 2017 году. Это автоматизированная система радиопомех для линий связи на коротковолновом (КВ) диапазоне. Она способна подавлять радиосвязь на дальности от 3 до 5 тыс. км, а при хорошем прохождении сигнала — даже до 8 тыс. км. «Мурманск-БН» автоматически собирает данные об излучателях сигналов в КВ-диапазоне, классифицирует их и определяет, насколько сильные помехи способны их подавить. Кроме того, комплекс используется для нарушения работы систем вооружения кораблей.

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