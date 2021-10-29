В 75 лет умер военный нейрохирург Борис Гайдар

На 76-году жизни скончался военный нейрохирург Борис Гайдар, прославившийся разработкой современных принципов оказания медицинской помощи в ВС в военное и мирное время. Об этом сообщается на сайте Военно-медицинской академии (ВМА) им. Кирова, которой он руководил на протяжении семи лет.

Отмечается, что Гайдар был академиком РАН, заслуженным деятелем науки и обладателем многочисленных премий.

«Как главный нейрохирург МО РФ разработал современную доктрину оказания специализированной нейрохирургической помощи в условиях локальных конфликтов, неоднократно выезжал в служебные командировки в зону контртеррористической операции на Северном Кавказе», - говорится в заявлении ВМА.

Также отмечается, что Гайдар занимался изучением принципов лечения и диагностики тяжелой черепно-мозговой травмы, а также изучением патогенеза (механизмов зарождения заболеваний и их проявлений). На протяжении долгих лет он успешно совмещал хирургическую деятельность с педагогической, научной и организационной.