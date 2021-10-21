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FT: Китай дважды за лето испытал гиперзвуковое оружие

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Mark Schiefelbein/AP

Китайские военные провели два испытания гиперзвукового оружия летом 2021 года. Речь идет о запуске планирующего гиперзвукового летательного аппарата (ГЛА), способного нести ядерное оружие, пишет Financial Times.

По данным источников издания, знакомых с оценками разведки США, первые из них прошли, не в августе, а 27 июля. Тогда военные КНР осуществили запуск ракеты с системой «частично-орбитального бомбометания» с целью запустить гиперзвуковой планирующий летательный аппарат», способный нести ядерное оружие. Как пишет Financial Times, это ошеломило Пентагон и разведку США, потому что Китаю удалось продемонстрировать совершенно новые возможности в области вооружений, которых нет у Штатов.

13 августа Китай провел второе испытание гиперзвукового оружия, сообщает издание, ссылаясь на информированные источники. Однако, какое именно это было оружие, не известно.

Ранее, 15 октября, газета Financial Times сообщила о том, что Китай протестировал новые космические возможности с помощью гиперзвуковой ракеты. Как сообщается, в августе КНР испытала гиперзвуковую ракету с ядерным зарядом, которая облетела земной шар, продемонстрировав передовой космический потенциал. При этом, как заявили три источника, ракета не попала в цель, промахнувшись примерно на два десятка миль.

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