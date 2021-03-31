Начальник Генштаба ВС РФ провел переговоры с американским коллегой

Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов переговорил по телефону с американским коллегой генералом Марком Милли. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.

«Состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба ВС РФ – первого заместителя министра обороны РФ генерала армии Валерия Герасимова и председателя Комитета начальников штабов вооруженных сил Соединенных Штатов Америки генерала Марка Милли», — говорится в сообщении.

Уточняется, что разговор прошел по инициативе американской стороны. Обсуждались вопросы, «представляющие взаимный интерес». Другие детали не приводятся.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что отношения Соединенных Штатов и РФ находятся в глубочайшем кризисе. По словам посла, Москва предпринимает усилия для налаживания прагматичного диалога.

Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что российские власти не позволят Вашингтону вести диалог с Москвой с позиции силы.