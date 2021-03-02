РФ и Белоруссия впервые подписали программу стратегического партнерства на 5 лет
Ник Пригоров
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Впервые программа стратегического взаимодействия между белорусским и российским военными ведомствами была подписана на ближайшие пять лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии генерал-майора Олега Воинова.
По его словам, эта программа позволит четко выстраивать перспективу и развивать сотрудничество Белоруссии с Россией.
«Мы впервые подписали программу стратегического партнерства между министерствами обороны республики и РФ на 5 лет», — заявил Воинов.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявлял, что Москва и Минск продолжат сотрудничество в оборонной сфере.
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