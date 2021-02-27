Болгария отказалась участвовать в учениях НАТО в Черном море

Болгария решила не участвовать в учениях НАТО «Poseidon 21» в Черном море из-за заражения членов экипажей кораблей коронавирусом. Об этом заявил глава Генштаба ВСМ Румынии Михай Панаит, передает РИА «Новости».

По его словам, у Болгарии в этом году возникла проблемы в связи с пандемией коронавируса.

«У болгарского партнера на этот раз проблема с пандемией COVID-19, и из-за этого он отказался участвовать в этом многонациональном учении», — объяснил Панаит.

Изначально в международных учениях НАТО должны были принять участие семь стран: Румыния, США, Франция, Турция, Греция, Испания и Болгария. Учения пройдут с 27 февраля по 6 марта под командованием военно-морских сил Румынии.

Тренировки будут проводиться на море, суше и в воздухе. В них будут задействованы 13 военных кораблей, девять самолетов, один грузовик и подводный робот.