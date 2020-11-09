Названа основная версия убийства военных в Воронеже

Правоохранители считают нервный срыв основной версией убийства военных на воронежском аэродроме. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в Западном военном округе.

«В качестве основной версии происшедшего рассматривается нервный срыв», — сказал источник.

Отмечается, что по результатам проведенного предварительного разбирательства установлено, что физического конфликта между пострадавшими и напавшим не было.

Ранее стало известно, что в Воронеже солдат-срочник открыл стрельбу по людям и убил трех человек. Еще один пострадавший находится в больнице. Нападавший захватил оружие офицера и скрылся.

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