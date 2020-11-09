Названа основная версия убийства военных в Воронеже
Правоохранители считают нервный срыв основной версией убийства военных на воронежском аэродроме. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в Западном военном округе.
«В качестве основной версии происшедшего рассматривается нервный срыв», — сказал источник.
Отмечается, что по результатам проведенного предварительного разбирательства установлено, что физического конфликта между пострадавшими и напавшим не было.
Ранее стало известно, что в Воронеже солдат-срочник открыл стрельбу по людям и убил трех человек. Еще один пострадавший находится в больнице. Нападавший захватил оружие офицера и скрылся.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Появилась ориентировка на солдата-срочника, расстрелявшего людей в Воронеже
— Стало известно о состоянии пострадавшего при стрельбе в Воронеже
— В Воронеже объявили план «Перехват» после бегства открывшего стрельбу солдата