Король Саудовской Аравии отправил в отставку командующего ВС из-за коррупции
Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз издал узказ об отставке командующего объединенными вооруженными силами Фахда бен Турки Аль Сауда по подозрению в коррупции в армии. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что также в отставку отправили заместителя правителя северной провинции Эль-Джауф принца Абдель Азиза бен Фахда Аль Сауда, ряд офицеров и гражданских служащих минобороны королевства.
В их отношении проводится следствие.
«Король принял решение об отправке на пенсию генерал-лейтенанта Фахда бен Турки и начала расследования в его отношении, а также отставке заместителя правителя провинции Эль-Джауф принца Абдель Азиза бен Фахда Аль Сауда», — говорится в сообщении.
Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд стал королем в начале 2015 года. До этого он находился на посту министра обороны королевства.
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