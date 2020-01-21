Минобороны Украины: Киев против разведения сил по всей линии разграничения в Донбассе

Глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк отметил, что Киев считает неприемлимым разведение сил по всей линии разграничения в Донбассе, так как это противоречит сути Минских договоренностей. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Он пояснил, что такое развитие событий является ошибочным.

«С кем разводиться, если они должны разоружаться? На самом деле есть много причин, но это основная», — заявил Загороднюк.

По его словам, разведение по всей линии разграничения протяженностью 410 км может осуществляться годами, что «категорически не подходит» Киеву и может заморозить конфликт в Донбассе.