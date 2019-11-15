Пограничник США ранил россиянина у границы с Мексикой

Американский пограничник ранил гражданина России из огнестрельного оружия при предположительной попытке пересечения границы с Мексикой, передает РИА «Новости».

Об этом сообщили в Погранично-таможенной службе США.

«Сотрудник пограничной службы отреагировал на действия одного человека, подозреваемого в незаконном пересечении границы к востоку от Люквилля, штат Аризона. При попытке задержать этого человека произошла физическая стычка, и агент выстрелил из огнестрельного оружия, попав в подозреваемого», — сообщили в службе.

Пострадавшего россиянина вертолетом доставили в ближайшую больницу. Как сообщается, его жизни ничего не угрожает.

Имя россиянина, а также то, с какой стороны он пытался пересечь границу, не уточняется.