Помощник Трампа существенно сократит Совет по нацбезопасности США
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Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен намерен в ближайшее время уменьшить штат сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ) на треть. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое распоряжения отдал президент США Дональд Трамп.
Известно, что на данный момент в штате числится 118 советников.
Как заявил О'Брайен, их число будет сокращено с 178 до 117 человек.
Помимо этого, он роль этого совета ограничат подбором и предоставлением рекомендаций президенту США по уже существующей повестке.