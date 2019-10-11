Помощник Трампа существенно сократит Совет по нацбезопасности США

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен намерен в ближайшее время уменьшить штат сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ) на треть. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое распоряжения отдал президент США Дональд Трамп.

Известно, что на данный момент в штате числится 118 советников.

Как заявил О'Брайен, их число будет сокращено с 178 до 117 человек.

Помимо этого, он роль этого совета ограничат подбором и предоставлением рекомендаций президенту США по уже существующей повестке.