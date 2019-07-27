Стала известна судьба полка «Азов» на Донбассе

Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что штаб Операции объединенных сил решил вывести подразделения нацистского полка «Азов» со своих позиций. Об этом передает телеканал «Звезда».

По словам Басурина, причиной вывода полка стал полный отказ азовцев от согласования своих действий с руководством Штабом оккупационных сил и 30-й бригады в вопросах применения оружия.

Сообщается, что подразделения «Азова» покинут передний край обороны и вернутся в Мариуполь.

Однако решение о выводе полка еще должны утвердить министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и командующий Национальной гвардией Николай Балан.

Ранее рассказали о расстреле бойцов «Азова».