Daily Mail: Трамп разрушил ядерную сделку с Ираном назло Обаме
Посол Британии в США Ким Дэррок, который ушел в отставку после того, как секретные письма с его критическими оценками администрации президента США попали в прессу, заявил в направленных в Лондон телеграммах, что Дональд Трамп вышел из ядерной сделки с Ираном «назло» экс-президенту США Бараку Обаме. Об этом пишет The Daily Mail.
По словам посла, Трамп вышел из соглашения «по личным причинам», которые связаны с тем, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) был подписан его предшественником.
Уточняется, что соответствующую телеграмму дипломат направил в Лондон в мае прошлого года, когда тогдашний глава внешнеполитического ведомства Британии Борис Джонсон не смог убедить лидера США изменить решение.
Ранее сообщалось, что после отставки посла Британии из-за Трампа занервничали другие дипломаты.