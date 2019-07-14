Daily Mail: Трамп разрушил ядерную сделку с Ираном назло Обаме

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Посол Британии в США Ким Дэррок, который ушел в отставку после того, как секретные письма с его критическими оценками администрации президента США попали в прессу, заявил в направленных в Лондон телеграммах, что Дональд Трамп вышел из ядерной сделки с Ираном «назло» экс-президенту США Бараку Обаме. Об этом пишет The Daily Mail.

По словам посла, Трамп вышел из соглашения «по личным причинам», которые связаны с тем, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) был подписан его предшественником.

Уточняется, что соответствующую телеграмму дипломат направил в Лондон в мае прошлого года, когда тогдашний глава внешнеполитического ведомства Британии Борис Джонсон не смог убедить лидера США изменить решение.

Ранее сообщалось, что после отставки посла Британии из-за Трампа занервничали другие дипломаты.