Стала известна судьба горевшего глубоководного аппарата

Министр обороны России Сергей Шойгу потребовал быстро восстановить глубоководный аппарат, на котором произошел пожар. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

Как отмечается, Шойгу посетил место происшествия и озадачил командование флота и представителей промышленности.

«В кратчайшие сроки выработать и реализовать меры по скорейшему восстановлению и возвращению в строй», — добавил Шойгу.

Ранее Шойгу поделился подробностями пожара подлодки в Баренцевом море.

По информации Минобороны РФ, в российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков. Среди погибших оказались 7 капитанов 1-го ранга и два Героя России.