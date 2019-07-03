Стала известна судьба горевшего глубоководного аппарата
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Министр обороны России Сергей Шойгу потребовал быстро восстановить глубоководный аппарат, на котором произошел пожар. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.
Как отмечается, Шойгу посетил место происшествия и озадачил командование флота и представителей промышленности.
«В кратчайшие сроки выработать и реализовать меры по скорейшему восстановлению и возвращению в строй», — добавил Шойгу.
Ранее Шойгу поделился подробностями пожара подлодки в Баренцевом море.
По информации Минобороны РФ, в российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков. Среди погибших оказались 7 капитанов 1-го ранга и два Героя России.