Пентагон готов отправить 120 тысяч солдат для противодействия Ирану

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Пентагон подготовил план отправки 120 тысяч военнослужащих на Ближний Восток для противодействия Ирану. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой источники.

По данным издания, исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан представил этот план помощникам американского лидера Дональда Трампа.

Как отмечается, план Пентагона предусматривает отправку солдат, если Иран ускорит разработку ядерного оружия или атакует военных США.

При этом около 120 тысяч американских солдат участвовали во вторжении в Ирак в 2003 году.

Ранее сообщалось, что Иран призвал США покинуть Ближний Восток.