В Москве прошла первая ночная репетиция парада Победы

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В Москве на Красной площади прошла первая ночная репетиция парада, который посвящен 74-й годовщине победы в ВОВ. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно имеющейся информации, в репетиции приняли участие военная техника и пешие парадные расчеты. Они проследовали торжественным маршем по площади.

Ранее в Минобороны России заявили, что в ходе праздничного парада на Красной площади в честь 74-летия победы в Великой Отечественной Войне, парадную колонну откроет легендарный танк Т-34-85.