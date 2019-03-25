В США оценили усилия России по урегулированию в Сирии
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что Вашингтон считает полезными усилия Москвы по урегулированию ситуации в САР. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Русские вполне ясно формулируют свои идеи и прочее», — сказал Джеффри.
По его словам, усилия России якобы сдерживает правительство Сирии и президент страны Башар Асад.
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Он также добавил, что Россия позволила провести резолюцию ООН, которая дает США возможность доставлять гуманитарную помощь.
Ранее сообщалось, что США присвоили успехи армий России и Сирии.