В США оценили усилия России по урегулированию в Сирии

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Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что Вашингтон считает полезными усилия Москвы по урегулированию ситуации в САР. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Русские вполне ясно формулируют свои идеи и прочее», — сказал Джеффри.

По его словам, усилия России якобы сдерживает правительство Сирии и президент страны Башар Асад.

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Он также добавил, что Россия позволила провести резолюцию ООН, которая дает США возможность доставлять гуманитарную помощь.

Ранее сообщалось, что США присвоили успехи армий России и Сирии.