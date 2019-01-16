Путин раскрыл подробности переговоров с США по ДРСМД

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Президент России Владимир Путин заявил, что в декабре прошлого года российская сторона направила США «конкретные предложения» по сохранению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом он сказал в интервью сербским СМИ, его текст опубликован на сайте Кремля.

При этом президент не уточнил, в чем заключались эти предложения.

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«Готовы к серьезному разговору и по всей стратегической повестке между нашими странами», — заверил Путин.

Также он отметил, что Соединенные Штаты ведут политику, направленную на «демонтаж системы международных соглашений». Также, добавил Путин, в других случаях США пытаются выполнять их «выборочно».

Ранее замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков заявил, что США не согласились на новую встречу по ДРСМД.