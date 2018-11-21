Россия передаст в ОЗХО данные о разработках «Новичка» в США

Россия передаст в ОЗХО данные о западных разработках по нервно-паралитическому веществу «Новичок», сообщает ТАСС.

Об этом рассказал директор департамента реализации конвенционных обязательств Минпромторга Виктор Холстов.

По его словам, у России есть все подтверждающие материалы, что в США выпускались все известные химикаты под именем «Новичок» как нервно-паралитическое отравляющее вещество.

Он добавил, что министерство проанализировало «все, что было разработано в этой области», и выявило «большой пласт химикатов», разработанных в 1980-х годах в США.