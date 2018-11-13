В Таджикистане уточнили данные о подготовке теракта у военной базы России
Официальные представители государственного комитета национальной безопасности Таджикистана опровергли информацию о подготовке теракта рядом с российской военной базой, передает Asia-Plus.
«Мы официально опровергаем информацию о том, что была якобы задержана группа исламистов, которые пытались устроить теракт у 201-й РВБ. Эта информация неверна», — сказал руководитель пресс-службы ГКНБ Дильшод Абдуалимов.
Реклама
По его словам, сотрудники ведомства никого не задерживали, а сам теракт не готовился.
Ранее сообщалось, что в Таджикистане российские военные перешли на усиленный режим из-за сообщений о теракте.