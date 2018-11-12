В Таджикистане российские военные перешли на усиленный режим из-за сообщений о теракте

Российская военная база в Таджикистане перешла на усиленный режим несения службы из-за информации о боевиках группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ), которые якобы готовили теракт на проходной. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на помощника командира базы Владимира Александрова.

По словам Александрова, сведения о подготовке теракта и задержании боевиков были опубликованы в интернете.

Реклама

«Мы пока не получали никакой информации от спецслужб Таджикистана», — подчеркнул представитель российских военных.

Также он рассказал, что в данный момент «ведется разбирательство», результаты которого будут обнародованы во вторник, 13 ноября.

Ранее ИГ взяло на себя ответственность за убийство туристов в Таджикистане.

«Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, деятельность которых запрещена в ряде стран, в том числе в России.