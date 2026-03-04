Размер шрифта
В Белом доме сделали заявление о возможной наземной операции в Иране

В Белом доме допустили возможность проведения наземной операции США в Иране
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в ходе брифинга допустила возможность проведения наземной операции США в Иране.

«На данный момент это не входит в план операции, но я, конечно, никогда не буду отказываться от военных вариантов от имени президента Соединенных Штатов или главнокомандующего [Дональда Трампа], и он мудро поступает, не делая того же сам», — сказала Левитт, отвечая на вопрос о возможности и целях наземной операции в Исламской Республике.

3 марта Трамп заявил, что военная операция в Иране продлится «столько, сколько потребуется». Он не исключил возможность отправки сухопутных войск и обозначил цели — уничтожение ракетной инфраструктуры и недопущение создания ядерного оружия. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Как отметил военный эксперт Алексей Леонков, заявление Трампа о возможной наземной операции американской армии в Иране говорит о том, что Соединенные Штаты могут продолжить воевать на Ближнем Востоке руками своих прокси. По его словам, речь идет о курдах и «боевиках известных террористических организаций».

Ранее в США назвали операцию против Ирана «ненужной войной».

 
