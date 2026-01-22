Размер шрифта
В Киеве из-за блэкаута начали закрываться заведения общепита

«Страна.ua»: в Киеве на фоне блэкаута массово закрываются кафе
Andrew Kravchenko/AP

Заведения общественного питания в Киеве массово закрываются из-за блэкаута. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на рестораторшу, финалистку шоу «Мастер шеф» Анастасию Завадскую.

«Поставщик сообщил, что пять заведений написали ему только позавчера, что они закрываются», — рассказала женщина.

По словам Завадской, в ее собственном ресторане отсутствуют вода и отопление. Заведение обесточено, многие сотрудники заболели — у них воспаление легких и повышение температуры тела до 40°C.

«Работать некому и не для кого — люди не ходят по кафе, почти все сидят дома», — отметила рестораторша.

Как она сказала, накануне одного из ее работников забрали в территориальный центр комплектования (ТЦК, военный комиссариат). Это произошло после того, как мужчина завершил смену.

Завадская добавила, что возит в свой ресторан воду в канистрах. Она набирает ее из скважины в собственном доме.

«Вот так сейчас существует бизнес на Украине», — резюмировала женщина.

16 января власти Украины ввели в стране режим чрезвычайной ситуации в энергетике. Самая тяжелая ситуация наблюдалась в Киеве. Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль рассказал, что проблемы с отоплением выявили даже в правительственных зданиях.

Мэр столицы Виталий Кличко рекомендовал жителям Киева по возможности покинуть город. Граждане начали «жарить кирпичи», чтобы согревать помещения, заявил военный корреспондент Дмитрий Стешин. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Верховной раде назвали постановочным фото с Зеленским, работающим во время блэкаута.

