На Украине ввели режим чрезвычайной ситуации в энергетике. Об этом сообщил глава профильного ведомства Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

По его словам, это необходимо прежде всего для максимальной координации действий всех служб в столице, регионе и общинах.

Министр отметил, что в период действия режима люди могут передвигаться в комендантский час, если направляются в пункты обогрева.

Еще упрощается порядок подключения к сетям резервного энергетического оборудования. Госкомпании просят закупать не менее 50% потребляемой электроэнергии за рубежом.

16 января Шмыгаль заявил, что в стране не осталось ни одной целой электростанции. По его данным, наиболее сложная ситуация сейчас в Киеве и в Киевской области, а также в Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях.

В ночь на 13 января российские войска нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре и предприятиям, имеющим отношение к Вооруженным силам Украины. Министерство энергетики Украины заявило о перебоях с электроснабжением в Киеве и ряде областей, включая Киевскую, Одесскую, Харьковскую, Днепропетровскую и Черниговскую, из-за повреждений энергообъектов. В украинской столице четвертые сутки подряд продолжается блэкаут.

Ранее руководство Киева решило продлить зимние каникулы до февраля из-за блэкаута.