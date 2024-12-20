Россия и Украина обменялись телами погибших. Ждать ли обмена пленными?

Россия и Украина обменялись телами погибших по формуле «42 на 503». По украинским данным, большая часть возвращенных солдат ВСУ погибла на Донецком направлении. Ранее стороны дважды обменивались телами в ноябре, а в начале декабря Москва вернула Киеву погибших при крушении Ил-76. Тем временем Венгрия призывает РФ и Украину провести и масштабный обмен пленными: речь идет о 700 военных с каждой стороны. Киев предложение Будапешта пока не принимает.

В пятницу, 20 декабря, Россия и Украина обменялись телами погибших военных. Об обмене почти одновременно сообщили в украинском координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными и в Государственной думе.

Представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев заявил РБК, что в Россию вернули тела 42 погибших военных , на Украину — тела 503 военнослужащих.

Более подробные сведения предоставила украинская сторона: в координационном штабе уточнили, что 403 военных ВСУ погибли на Донецком направлении, 12 — на Луганском, 57 — на Запорожском, а оставшиеся возвращены из моргов на территории России.

За последний месяц это уже второй подобный случай. 9 декабря Россия передала Украине тела военнопленных, погибших при крушении военного самолета Ил-76 в Белгородской области в начале года.

«Они переданы. Это свершилось, и я при этом присутствовала», — сказала тогда уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Крушение лайнера произошло 24 января, он перевозил на своем борту 65 пленных военнослужащих ВСУ, которых должны были передать Украине в рамках обмена. По данным Следственного комитета, воздушное судно было сбито зенитной ракетой американского комплекса Patriot, выпущенной с территории Харьковской области. Помимо пленных украинских военных тогда погибли шесть членов экипажа и три сотрудника военной полиции. По просьбе России катастрофу Ил-76 с пленными военнослужащими ВСУ на борту обсуждали на заседании Совета Безопасности ООН, заметных политических последствий это не имело.

До этого Россия и Украина дважды обменивались телами в ноябре: 8 ноября 563 украинских погибших обменяли на 37 российских, 29 ноября обмен прошел по формуле «502 на 48».

Всего с начала проведения специальной военной операции безвозвратные потери украинской армии составили 365 тыс. человек, заявил 18 декабря начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.

«Общие потери ВСУ с начала СВО, личный состав — 977 315 [военнослужащих]. В том числе безвозвратные потери — более 365 тыс.», — заявил он.

По данным украинской стороны, потери ВСУ многократно меньше. 8 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с февраля 2022 года, когда началась спецоперация, ВСУ потеряли 43 тысячи человек убитыми, а 370 тысяч военнослужащих получили ранения.

«Рождественское перемирие»

В последнее время тема обмена военнослужащими между Россией и Украиной оказалась в центре внимания международной политики: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил сторонам обменяться пленными в рамках «рождественского перемирия». О инициативе Орбана стало известно 12 декабря, после того, как он провел переговоры вначале с избранным президентом США Дональдом Трампом, а затем с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы предложили рождественское перемирие и широкомасштабный обмен пленными. Печально, что президент [Украины Владимир] Зеленский сегодня это явно отверг и исключил такую возможность. Мы сделали все, что могли!» — написал он тогда в соцсети Х.

«Мы сделали все, что могли!» В Киеве осудили Орбана за призыв устроить перемирие на Рождество Венгерский премьер Виктор Орбан за последние три дня успел провести переговоры с Дональдом Трампом и... 12 декабря 09:00

Это вызвало возмущение со стороны Зеленского. С тех пор он неоднократно заявлял, что никаких предложений Орбан ему не делал, а продвигаемое им «рождественское перемирие» — не более чем пиар-акция в личных интересах. 19 декабря на пресс-конференции в Брюсселе Зеленский вновь заявил, что не обсуждал с Орбаном идею «рождественского перемирия». Он также отверг посреднические усилия венгерского премьера, упрекнув его в «слишком теплых отношениях» с президентом РФ Владимиром Путиным .

Орбан же в свою очередь выразил надежду на то, что Россия и Украина все же смогут договориться о прекращении огня и масштабном обмене пленными.

«Я не вижу препятствий для того, чтобы стороны согласились на то, чтобы несколько сотен человек, скажем, по 700 [от России и Украины], должны были вернуться домой», — подчеркнул премьер Венгрии.

В России обсуждение «рождественского перемирия» с Венгрией подтвердили: 19 декабря президент Путин заявил на «Прямой линии», что не отказывался от предложения Орбана, но предложил ему поинтересоваться мнением украинской стороны.