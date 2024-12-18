Названы безвозвратные потери ВСУ с начала спецоперации

Безвозвратные потери украинской армии с начала проведения спецоперации составили 365 тыс. человек. Об этом заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.

«Общие потери ВСУ с начала СВО, личный состав — 977 315 (военнослужащих - прим. ред) . В том числе безвозвратные потери — более 365 тыс.», — говорится в сообщении.

В число безвозвратных потерь входят убитые солдаты и те, кто был комиссован по ранениям.

До этого министр обороны России Андрей Белоусов отметил, что украинские войска потеряли в 2024 году 560 тысяч военнослужащих в ходе боев. Также он отметил, что украинские войска с начала текущего года потеряли 58 тысяч единиц вооружения и военной техники, из которых 18 тысяч — иностранного производства.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что потери ВСУ с февраля 2022 года, когда началась спецоперация РФ, составили 43 тыс. человек. По его словам, еще 370 тысяч получили ранения. В начале 2024 года он оценивал потери ВСУ в 31 тысячу военных.

Ранее в Госдуме раскрыли примерные потери Украины с начала СВО.