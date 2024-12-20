Орбан рассказал о своем предложении по обмену военнопленных

Орбан заявил, что предлагал России и Украине обменять по 700 военнопленных

Инициатива Венгрии по обмену пленными военными между Россией и Украиной предполагала обмен примерно 700 солдат с каждой стороны. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан на пресс-конференции по итогам саммита ЕС, передает РИА Новости.

«Я не вижу препятствий тому, чтобы стороны договорились об обмене нескольких сотен военнопленных, скажем, по 700», — сказал Орбан, комментируя свое предложение о рождественском перемирии и обмене пленными.

Накануне министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что украинский президент Владимир Зеленский в ответ на предложение заключить перемирие на Рождество начал «безобразную кампанию» против Венгрии на международной арене и занимается провокацией.

17 декабря уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщала, что РФ и Украина ведут переговоры о «большом обмене» пленными.

Ранее в офисе Зеленского заявили, что Украине не предлагали рождественское перемирие.