«Мы сделали все, что могли!» В Киеве осудили Орбана за призыв устроить перемирие на Рождество Орбан: Зеленский отверг предложение о прекращении огня на Рождество

Венгерский премьер Виктор Орбан за последние три дня успел провести переговоры с Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Обсуждали, помимо прочего, боевые действия на Украине — эта тема была главной в беседе с президентом РФ. Владимир Зеленский разговоры «о войне против Украины» без самой Украины осудил, выразив надежду, что Орбан не будет «хотя бы Асаду звонить». А венгерский премьер заявил, что предлагал Киеву устроить перемирие и обмен пленными в честь Рождества, но получил отказ. Что известно о переговорах и чем они разозлили Зеленского — в материале «Газеты.Ru».

Венгрия, чье председательство в Евросоюзе подходит к концу, предложила Киеву заключить с Москвой рождественское перемирие и провести обмен пленными, однако президент Украины Владимир Зеленский отказался, заявил в соцсети Х премьер-министр страны Виктор Орбан.

«Мы предложили рождественское перемирие и широкомасштабный обмен пленными. Печально, что президент Зеленский сегодня это явно отверг и исключил такую возможность. Мы сделали все, что могли!» — написал он.

При этом советник Зеленского Дмитрий Литвин слова венгерского премьера опроверг: «Как всегда, Венгрия ничего не обсуждала с Украиной».

А советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк назвал предложение Орбана попыткой «пропиарить себя».

«С точки зрения логистики войны и мира это не имеет никакого смысла. Но это имеет смысл в информационном плане, потому что позволит Орбану цитироваться. <...> Он хочет играть роль человека, который имеет отношения с [Трампом], который может что-то урегулировать», — сказал Подоляк в эфире канала «Рада» и добавил, что прекращение огня «выгодно только России».

Зеленский в свою очередь осудил премьера Венгрии за переговоры с российской стороной без участия Украины. В соцсети Х он выразил надежду, что Орбан «не будет хотя бы Асаду в Москву звонить по телефону, чтобы послушать еще и его часовые лекции».

«Не нужно играть на собственный имидж за счет единства — нужно заботиться об общем успехе... Разговоры о войне против Украины, которую ведет Россия, не могут происходить без Украины», — заявил он.

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О чем Орбан говорил с Путиным и Трампом

Венгерский премьер провел телефонный разговор с российским президентом 11 декабря. Как он сам сообщил в соцсети Х, главной темой беседы стал конфликт на Украине:

«Это самые опасные недели российско-украинской войны. Мы предпринимаем все возможные дипломатические шаги в поддержку прекращения огня и мирных переговоров».

В пресс-службе Кремля подтвердили факт разговора. Отмечалось, что Путин сообщил Орбану о «деструктивной позиции Киева», из-за которой конфликт невозможно урегулировать. А премьер Венгрии выразил готовность сотрудничать для совместного поиска дипломатического решения кризиса.

Двумя днями ранее, 9 декабря, Орбан встретился с избранным президентом США Дональдом Трампом, его будущим советником по нацбезопасности Майком Уолцем и предпринимателем Илоном Маском в резиденции Трампа Мар-а-Лаго. Там венгерский премьер тоже обсуждал с будущим главой Белого дома ситуацию на Украине.

По мнению Орбана, «мы никогда не были так близки к миру, и в то же время ситуация никогда не была такой опасной».

«В Америке два президента: действующий и избранный. Один хочет продолжить войну, другой — остановить ее. Все будет гораздо проще, когда президент Дональд Трамп вступит в должность. Он принесет нам мир!» — написал политик в соцсети X.

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По данным Bloomberg, премьер-министр Венгрии никак не согласовывал свой визит с Киевом и в ближайшее время не намерен посещать Украину.

«Орбан стремился позиционировать себя как лидера, к которому Трамп может обратиться в Европе, сохраняя при этом связи с Путиным. Но его самопровозглашенные «мирные миссии» расстроили союзников по ЕС», — говорится в публикации.