Россия передала Украине тела военнопленных, погибших при крушении самолета

Россия передала Украине тела военнопленных, погибших при крушении военного самолета Ил-76 в Белгородской области в январе 2024 года. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, передает РИА Новости.

«Они переданы. Это свершилось, и я при этом присутствовала», — сказала Москалькова, отвечая на вопрос, состоялась ли передача тел.

Обмен телами погибших военнослужащих между Россией и Украиной — одна из главных гуманитарных тем, этот процесс продолжится, добавила омбудсмен.

24 января 2024 года в районе поселка Яблоново в Белгородской области был сбит российский военно-транспортный самолет Ил-76. Он должен был перевезти украинских военнопленных в Белгород для последующего обмена. По данным Минобороны РФ, всего на борту находились 65 бойцов ВСУ, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Стороны конфликта обвиняли в произошедшем друга друга.

В июне в СК РФ заявили, что руководство главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины и ВСУ знало, что самолет будет перевозить пленных, но все равно отдали приказ нанести удар.

Ранее ООН выпустила доклад по крушению Ил-76 с украинскими военнопленными.