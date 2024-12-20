Венгрия надеется, что Россия и Украина прекратят огонь к православному Рождеству

Орбан: Россия и Украина могли бы к православному Рождеству обменяться пленными

Венгрия надеется, что Российская Федерация и Украина смогут к православному Рождеству договориться о прекращении огня и масштабном обмене пленными. Об этом заявил премьер страны Виктор Орбан во время выступления в утренней программе радиостанции Kossuth.

Он указал, что к католическому Рождеству (25 декабря) заключить такое соглашение уже, скорее всего, не получится.

«Я постараюсь сделать так, чтобы это произошло в православное Рождество», — сказал глава венгерского правительства.

Орбан отметил, что в случае согласия РФ и Украина могли бы произвести обмен 700-800, даже одной тыс. пленных.

«Около одной тыс. человек могли бы вернуться домой к своим семьям», — подчеркнул премьер-министр.

Он добавил, что продолжит усилия, чтобы такая договоренность стала реальностью.

Накануне министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что украинский президент Владимир Зеленский в ответ на предложение заключить перемирие на Рождество начал «безобразную кампанию» против Венгрии на международной арене и занимается провокацией.

Ранее в офисе Зеленского заявили, что Украине не предлагали рождественское перемирие.