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Зеленский вновь нахамил Орбану

Зеленский по-хамски отверг новое предложение Орбана провести переговоры
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Global Look Press

Владимир Зеленский по-хамски отверг новое предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в посредничестве в проведении переговоров между Киевом и Москвой. Заявление Зеленского опубликовано в его социальных сетях.

«У премьер-министра Венгрии, при всем уважении к гражданам Венгрии, нет никакого мандата на переговоры. Кроме того, его отношения с Путиным слишком теплые для того, чтобы ставить Путина на место», — заявил Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе.

Зеленский продолжил отрицать, что обсуждал с Орбаном идею рождественского перемирия — несмотря на то, что президент России Владимир Путин, в свою очередь, подтвердил, что такой разговор с Орбаном имел место.

До этого министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Владимир Зеленский в ответ на предложение заключить с Россией перемирие на Рождество начал безобразную кампанию против Венгрии на международной арене и занимается провокацией.

Ранее в офисе Зеленского заявили, что Украине не предлагали рождественское перемирие.

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