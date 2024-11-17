«Одна из крупнейших атак»: Россия нанесла мощный удар энергообъектам Украины

Российские военные нанесли массированный удар по объектам энергетики Украины, которые обеспечивали работу военных предприятий. Украинские власти назвали атаку одной из самых крупных. В частности, серьезные повреждения получили несколько ТЭС. Во многих регионах пострадали объекты инфраструктуры, введен режим экстренных отключений электроэнергии. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Российские военнослужащие утром 17 ноября нанесли массированный удар по критически важным украинским объектам энергетической инфраструктуры и предприятиями, выпускающим военную продукцию. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве добавили, что энергообъекты обеспечивали работу военно-промышленного комплекса страны.

«Все спланированные цели поражены», — заявили в министерстве.

Последствия удара

Воздушную тревогу утром 17 ноября объявили по всей Украине. СМИ и власти сообщали о взрывах в Киеве, Одессе, Николаеве, Кривом Роге, Запорожье, Ровно, а также в Киевской, Николаевкой Полтавской, Днепропетровской, Винницкой, Львовской, Хмельницкой, Закарпатской, Волынской, Ивано-Франковской, Запорожской и Ровненской областях.

Как рассказал глава министерства энергетики Украины Герман Галущенко, удару подверглись объекты генерации и передачи электроэнергии по всей стране. Украинский энергохолдинг ДТЭК заявил о «серьезных повреждениях» на ряде своих ТЭС, не уточнив их количество и местоположение.

В ряде регионов был введен режим экстренных отключений электроэнергии.

В Одесской области, по данным местных СМИ, были атакованы четыре подстанции. Одна из них — крупная в селе Усатово. После удара в регионе возникли проблемы с электро-, водо- и теплоснабжением, писала «Страна.ua».

В самой Одессе ситуация с электричеством «очень тяжелая», заявил мэр Игорь Труханов. По его словам, все больницы и некоторые котельные перевели на работу от генераторов. Однако часть котельных высокой мощности осталась без резервных источников питания, из-за отсутствия необходимых для них генераторов в городе. Он также сообщил, что весь электротранспорт в Одессе остановил работу.

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что в городе отключены котельные и насосные станции, повреждены сети водо- и теплоснабжения.

Кроме того, региональные власти заявили о повреждении инфраструктурных объектов в Николаеве, а также в Киевской, Львовской, Винницкой, Запорожской, Волынской и Ивано-Франковской областях.

По данным «Укрзализныци», из-за атаки обесточены несколько железнодорожных участков на юге, западе и северо-востоке Украины. В связи с этим ряд пассажирских поездов курсируют с задержкой.

Мир с помощью силы

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что российские военные нанесли удар 120 ракетами и 90 беспилотниками . Из них, как утверждается, было сбито 102 снаряда и 42 дрона .

Президент Украины Владимир Зеленский назвал такие же цифры, комментируя атаку. Он подтвердил, что целью удара стала энергетическая инфраструктура, признав, что ряд объектов получил повреждения.

«Массированный комбинированный удар по всем регионам Украины. За эту ночь и утро россияне применили дроны разных типов <...> Крылатые, баллистические и аэробаллистические ракеты», — заявил Зеленский.

Глава МИД Украины Андрей Сибига назвал атаку «одной из крупнейших». По его словам, удар пришелся, в том числе, и на «критически важные объекты инфраструктуры». Сибига также заявил, что атака стала ответом России «всем тем, кто звонил и посещал» Владимира Путина в последнее время.

«Нам нужен мир с помощью силы, а не умиротворения», — написал министр в соцсети X.

Раздумье Трампа и беспокойство Зеленского

15 ноября о своих намерениях «усердно» работать над урегулированием украинского конфликта заявил избранный президент США Дональд Трамп. При этом республиканец не раскрыл, как именно он планирует добиваться прекращения огня. Ранее сообщалось, что советники Трампа предлагают разные варианты выхода из кризиса. Причем многие из них включают пункты, согласно которым Украина должна будет пойти на территориальные уступки и отказаться от вступления в НАТО.

Журналисты издания Rolling Stone называли такой исход событий победой России.

«Трамп думает, что может положить конец конфликту на Украине. На самом деле он готовится вручить Москве победу», — говорилось в публикации.

По данным газеты Welt, из-за того, что республиканец до сих пор не выбрал, какой стратегии придерживаться, в администрации президента Зеленского растет беспокойство. Власти опасаются, что Украине придется принять все условия, предложенные избранным президентом США. В связи с этим Киев стремится в кратчайшие сроки провести встречу Зеленского и Трампа, чтобы Украина могла заручиться поддержкой последнего и привлечь его на свою сторону.

При этом сам Зеленский 16 ноября говорил, что хочет закончить конфликт с Россией в 2025 году. По его словам, Украина «должна сделать все, чтобы в следующем году война закончилась». Достигнуть этого результата украинский лидер предполагает «дипломатическими путями».