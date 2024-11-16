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Мирный план Трампа по Украине назвали победой для РФ

Rolling Stone: план Трампа по конфликту на Украине станет победой для РФ

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Alex Brandon/AP

План избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине представляет собой победу для РФ. Об этом написал американский журнал Rolling Stone.

В материале отмечается, что инициативы будущего хозяина Белого дома предусматривают «заморозку» украинского кризиса на текущей стадии. Кроме того, политик рассматривает возможность признать вхождение новых территорий в состав РФ.

«Трамп думает, что может положить конец конфликту на Украине. На самом деле он готовится вручить Москве победу», — подчеркнули авторы статьи.

16 ноября канцлер Германии Олаф Шольц дал интервью для газеты Süddeutsche Zeitung, в ходе которого рассказал о своем телефонном разговоре с избранным президентом США. Беседа состоялась 10 ноября.

По словам главы немецкого правительства, позиция Трампа по украинскому кризису имеет «больше нюансов», чем может показаться на первый взгляд. В то же время он выразил уверенность, что американский политик не станет заключать каких-либо соглашений с Москвой в обход Киева.

Ранее на Украине раскритиковали Трампа за слова о переговорах с РФ.

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