Трамп обсуждает план завершения конфликта на Украине. Что предлагает его команда?

Избранный президент США Дональд Трамп обещал быстро положить конец конфликту на Украине, однако во время предвыборной гонки он не разглашал конкретных действий. У политика есть советники, которые предложили ему несколько вариантов решения проблемы: одни лучше для России, другие — для Украины. Однако Трамп пока не раскрывает, какой стратегии будет придерживаться. В Кремле решили делать выводы только после оглашения конкретных предложений.

Избранный президент США Дональд Трамп во время своей предвыборной кампании обещал завершить украинский конфликт за 24 часа. Теперь он вынужден выбрать стратегию, чтобы остановить боевые действия к своей инаугурации 20 января 2025 года, пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, Трампу уже поступили несколько предложений по урегулированию конфликта от его советников. Несмотря на разные подходы к решению проблемы, у каждого из вариантов есть общая идея: резкое отступление от позиции действующего президента США Джо Байдена по военной помощи Киеву — «столько, сколько нужно».

Во время своей предвыборной кампании Трамп критиковал действия Байдена, так как, по его мнению, они могут привести к Третьей мировой войне. Более того, избранный президент считает, что Киев обманул США, бесплатно получив дорогое оружие. Несмотря на свои заверения в возможности быстрого урегулирования конфликта, Трамп не раскрыл, как именно он может усадить Россию и Украину за стол переговоров, поскольку после разглашения планов он якобы не сможет ими воспользоваться.

20 лет без НАТО, но с оружием

WSJ, ссылаясь на союзников Трампа, пишет, что политик не утвердил конкретные предложения, хотя у него есть выбор. Только Трамп будет решать, какой именно стратегии придерживаться.

Журналисты издания предположили, что бывший госсекретарь США Майк Помпео, который может стать министром обороны, будет настаивать на урегулировании конфликта без серьезной выгоды для России. Другие соратники, в том числе Ричард Гренелл, который может стать советником по нацбезопасности, отдают приоритет завершению конфликта в короткие сроки, что, скорее всего, вынудит Украину пойти на значительные уступки. Однако все сходят в одном: сейчас нужно приостановить боевые действия, закрепить за Россией уже взятые под контроль территории и приостановить стремление Украины вступить в НАТО .

WSJ утверждает, что одно из предложений состоит в следующем: Киев не вступает в НАТО на протяжении как минимум 20 лет, США продолжает поставлять на Украину оружие, чтобы предотвратить любое будущее нападение. Линия фронта остается там, где она проходит в этот момент, около нее создадут демилитаризованную зону.

При этом, кто будет следить за этой зоной — неизвестно, но США точно не будут отправлять свои войска. «Мы не посылаем американских мужчин и женщин поддерживать мир на Украине. И мы не платим за это. Попросите поляков, немцев, англичан и французов сделать это», — сказал изданию один из советников.

Ранее о подобном плане говорил сенатор Джей Ди Вэнс. Он предложил сохранить за Россией взятые под контроль территории и создать «сильно укрепленную» демилитаризованную зону, предотвращающую от нападения в будущем, а Украина должна сохранить нейтралитет — не вступать в НАТО или подобные альянсы.

Кит Келлог и Фред Флейтц, которые работали в администрации Трампа в прошлый его срок, предложили остановить военную поддержку Киева, пока они не согласятся сесть за стол переговоров. При этом Украина все еще может вернуть утраченные территории, однако только мирным путем.

Не все так гладко

В данный момент неизвестно, какой именно стратегии будет придерживаться Трамп. Однако во всех вариантах развития событий есть подводные камни.

WSJ пишет, что ни Россия, ни Украина не хотят менять свои военные цели. Российские войска продвигаются, что не мотивирует Москву договариваться. Некоторые члены НАТО считают, что Украина должна самостоятельно согласиться на проведение переговоров и вести их на своих условиях. Украинского президента Владимира Зеленского в теории было бы легче принудить к переговорам, чем российского лидера Владимира Путина, однако население Украины будет рассматривать потерю территорий как капитуляцию, из-за чего у Зеленского возникнут проблемы. В Киеве обеспокоены, что позиция Трампа в итоге урегулирует конфликт в пользу России.

Несмотря на то, что Трамп неоднократно критиковал Зеленского и называл его «величайшим продавцом», украинский лидер уже поздравил политика с победой. Более того, он ему даже лично позвонил.

«Мы договорились поддерживать тесный диалог и развивать наше сотрудничество. Сильное и твердое лидерство США является жизненно важным для мира и для справедливого мира», — написал Зеленский.

Желания Украины

16 октября Зеленский частично рассекретил свой «план победы», который он предоставил западным партнерам. В нем пять открытых пунктов и три секретных.

Согласно плану, Украину должны принять в НАТО, Западу следует помочь укрепить украинскую оборону (предоставить ПВО, совместно сбивать ракеты и дроны, инвестировать в производство оружия на Украине, разрешить бить дальнобойными ракетами по территории России), разместить на Украине «комплексный неядерный стратегический сдерживающий пакет», заключить с Украиной соглашение о совместной защите критических ресурсов страны, заместить отдельные контингенты Вооруженных сил США украинскими подразделениями.

Реакция России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что планы Трампа на мирные устремления на международной арене, его желание завершить старые войны и предотвратить появление новых может измениться после инаугурации.

«Да, это заявление достаточно важное, но теперь уже после победы, собственно, готовясь войти в Овальный кабинет или войдя в Овальный кабинет — вот иногда заявления [после этого] приобретают другой тон, и поэтому мы говорим, что мы тщательно все анализируем, наблюдаем за всем и будем делать выводы по конкретным словам и конкретным шагам», — приводит РИА Новости слова Пескова.

В МИД России также заявили, что «не питают иллюзий» в отношении Трампа.

«Правящая в США политическая элита, независимо от партийной принадлежности, придерживается антироссийских установок и линии на «сдерживание Москвы». Эта линия не подвержена колебаниям внутриполитического барометра в США, идет ли речь об «Америке прежде всего» в трактовке Д. Трампа и его сторонников либо о «миропорядке, основанном на правилах», на чем «зациклены» демократы. Россия будет работать с новой Администрацией, когда она «пропишется» в Белом доме, жестко отстаивая российские национальные интересы и ориентируясь на достижение всех поставленных целей специальной военной операции. Наши условия неизменны и в Вашингтоне хорошо известны», — говорится в сообщении на сайте МИД.