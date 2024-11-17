В Германии рассказали о попытках Зеленского добиться встречи с Трампом

Украина стремится в краткие сроки провести встречу президента страны Владимира Зеленского с избранным лидером Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Об этом сообщает немецкая газета Welt, ссылаясь на источники в правительственных кругах Украины.

В статье говорится, что президент Украины стремится как можно скорее встретиться с главой Белого дома, чтобы заручиться его поддержкой и привлечь на свою сторону. Украинские власти с тревогой следят за тем, как раскрываются детали мирного плана Трампа.

Администрация Зеленского, как сообщается, испытывает беспокойство из-за своего неопределенного статуса и опасается, что Украине придется принять все условия, предложенные Трампом.

15 ноября избранный американский лидер заявил, что планирует начать «усердно» работать над урегулированием конфликта на Украине. При этом политик не стал раскрывать, как именно он намерен добиться прекращения огня.

Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы на выборах главы государства добьется завершения боевых действий на Украине и предотвратит начало третьей мировой войны. По его словам, вооруженного противостояния между Москвой и Киевом не случилось бы, если бы он одержал победу на выборах 2020 года.

Ранее на Украине раскрыли часть придуманного под Трампа «мирного плана».