Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский не согласился на помощь в организации переговоров с Россией

Зеленский заявил, что Украине не требуется поддержка на возможных переговорах

close
Yves Herman/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на саммите Европейского политического сообщества в Будапеште, заявил, что Киев не хочет от своих союзников помощи в организации переговоров с Москвой, а намерен сам решать, когда их начать. Об этом сообщает ТАСС.

«Нам требуется достаточное количество вооружений, а не поддержка в переговорах», — заявил он.

Он отметил, что «только сама Украина должна решать, что будет, а чего не будет на повестке дня завершения конфликта».

Зеленский напомнил, что Киев подготовил «формулу мира» и намерен продолжать работу по ее реализации.

В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на этом же саммите, заявил, что затягивание конфликта на Украине оставляет все меньше возможностей для дипломатии. Вместе с тем он заявил, что негатив, вызванный данным конфликтом, «усугубляется с каждым днем».

Ранее Путин рассказал, к каким договоренностям по Украине готова Россия.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами