Зеленский не согласился на помощь в организации переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на саммите Европейского политического сообщества в Будапеште, заявил, что Киев не хочет от своих союзников помощи в организации переговоров с Москвой, а намерен сам решать, когда их начать. Об этом сообщает ТАСС.

«Нам требуется достаточное количество вооружений, а не поддержка в переговорах», — заявил он.

Он отметил, что «только сама Украина должна решать, что будет, а чего не будет на повестке дня завершения конфликта».

Зеленский напомнил, что Киев подготовил «формулу мира» и намерен продолжать работу по ее реализации.

В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на этом же саммите, заявил, что затягивание конфликта на Украине оставляет все меньше возможностей для дипломатии. Вместе с тем он заявил, что негатив, вызванный данным конфликтом, «усугубляется с каждым днем».

Ранее Путин рассказал, к каким договоренностям по Украине готова Россия.