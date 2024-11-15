Избранный президент США Дональд Трамп пообещал «усердно» работать над урегулированием конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом будущий президент Соединенных Штатов не раскрыл деталей своих намерений по решению ситуации на Украине.

«Мы будем очень усердно работать над Россией и Украиной. Этому пора прекратиться», — сказал Трамп.

До этого Трамп не взял в состав своей будущей администрации главу финансовой корпорации JPMorgan Chase Джейми Даймона, который ранее призывал не допустить поражения Украины и называл Россию частью «оси зла».

Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы на выборах главы государства добьется завершения боевых действий на Украине и предотвратит начало третьей мировой войны. По его словам, вооруженного противостояния между Москвой и Киевом не случилось бы, если бы он одержал победу на выборах 2020 года.

Ранее на Украине раскрыли часть придуманного под Трампа «мирного плана».