Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп пообещал «усердно» работать над урегулированием конфликта на Украине

Трамп пообещал усердно работать над решением конфликта между Россией и Украиной

close
Julia Demaree Nikhinson/AP

Избранный президент США Дональд Трамп пообещал «усердно» работать над урегулированием конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом будущий президент Соединенных Штатов не раскрыл деталей своих намерений по решению ситуации на Украине.

«Мы будем очень усердно работать над Россией и Украиной. Этому пора прекратиться», — сказал Трамп.

До этого Трамп не взял в состав своей будущей администрации главу финансовой корпорации JPMorgan Chase Джейми Даймона, который ранее призывал не допустить поражения Украины и называл Россию частью «оси зла».

Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы на выборах главы государства добьется завершения боевых действий на Украине и предотвратит начало третьей мировой войны. По его словам, вооруженного противостояния между Москвой и Киевом не случилось бы, если бы он одержал победу на выборах 2020 года.

Ранее на Украине раскрыли часть придуманного под Трампа «мирного плана».

Все новости на тему:
Выборы в США - 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами