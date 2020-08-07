Хакеры придумали, как красть сведения из Telegram
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Хакеры придумали, как красть сведения из Telegram, не взламывая аккаунт, пишет SecurityLab.
Мошенники подделывают чат «Избранное», где пользователи переписываются сами с собой и, как правило, сохраняют персональную информацию.
Чтобы украсть данные, хакеры создают новый аккаунт Saved Messages с иконкой закладок, а после пишут жертве любое сообщение и тут же удаляют его. Таким образом, поддельная переписка попадает в начало списка бесед.
Команда мессенджера Telegram пока не комментировала появившуюся информацию.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: