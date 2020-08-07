Хакеры придумали, как красть сведения из Telegram, не взламывая аккаунт, пишет SecurityLab.

Мошенники подделывают чат «Избранное», где пользователи переписываются сами с собой и, как правило, сохраняют персональную информацию.

Чтобы украсть данные, хакеры создают новый аккаунт Saved Messages с иконкой закладок, а после пишут жертве любое сообщение и тут же удаляют его. Таким образом, поддельная переписка попадает в начало списка бесед.

Команда мессенджера Telegram пока не комментировала появившуюся информацию.

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