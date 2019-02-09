Названы опасные для здоровья смартфоны с высоким уровнем радиации

Специалисты провели исследование и составили список самых вредных для человеческого здоровья телефонов по уровню излучения. Об этом сообщается в твиттере статистического портала Statista.

Согласно рейтингу, почти все телефоны, которыми пользуется человечество в настоящее время, можно назвать опасными из-за высокого уровня радиации.

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По результатам проверок, самым опасным смартфоном стал Xiaomi Mi A1 (2017 года выпуска) с уровнем излучения 1,75 Вт/кг. Вторым вредным гаджетом стал OnePlus 5T — 1,68 Вт/кг, далее Xiaomi Mi Max 3 с 1,58 Вт/кг. Отмечается, что в рейтинг также вошел Iphone 7 и Iphone 8, у которых уровень излучения 1,38 Вт/кг и 1,32 Вт/кг.

Чаще всего в списке встречаются модели марки Xiaomi, OnePlus и HTC.

Согласно исследованиям ученых, телефоны, которые официально доступны к покупке на территории России, должны соответствовать допустимым значением SAR — до 1,6 Вт.

SAR — классификация, которая показывает уровень воздействия излучения на организм человека за секунду эксплуатации гаджета.

Ранее сообщалось, что космическая радиация способна убить астронавтов на пути к Марсу.