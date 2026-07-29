Павла Дурова обвинили в содействии терроризму. Ему грозит розыск и пожизненное в России

Основателя Telegram Павла Дурова обвинили в содействии терроризму и объявили в международный розыск. Как сообщили в ФСБ, причиной стало то, что администрация мессенджера не удаляет многочисленные каналы, чаты и боты, которые активно используют украинские спецслужбы. Сам Дуров пока никак не прокомментировал обвинение, однако аккаунт мессенджера в X опубликовал фотографию, где основатель Telegram показывает средний палец. Что грозит Дурову в России — в материале «Газеты.Ru».

Дуров в розыске

Основателя Telegram Павла Дурова объявили в международный розыск. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Дурову предъявлено обвинение в рамках расследуемого уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности) УК России, он объявляется в международный розыск», — говорится в сообщении ФСБ.

Как установило ведомство, администрация мессенджера не удаляет каналы, чаты и боты, которые украинские спецслужбы используют для подготовки и координации диверсий и терактов, массовых убийств, кибермошенничества.

В частности речь идет о популярном чат-боте «Дайвинчик/Leo — знакомства, общение и новые друзья», где сотрудники украинских спецслужб под видом девушек знакомились с россиянами,

просили оплатить им билеты в кино или подарки по фишинговым ссылкам, а позже шантажировали тем, что деньги якобы поступили на счета ВСУ. Затем людей вербовали для совершения различных диверсий — от нападения на правоохранителей до поджогов объектов транспорта и связи.

В ФСБ рассказали, что начиная с июля 2025 года в Москве, Санкт-Петербурге и других городах были задержаны 46 граждан РФ в возрасте от 12 до 22 лет, которые были завербованы через этот бот. Только в Петербурге, по данным Следственного комитета РФ, было возбуждено 15 уголовных дел по фактам совершения терактов участниками чат-бота . Тем исполнителям, кто уже достиг возраста уголовной ответственности, предъявили обвинения, им грозят длительные сроки лишения свободы.

Ведомство добавило, что чат-бот «Дайвинчик/Leo — знакомства, общение и новые друзья» был внесен в Единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора еще 23 декабря 2025 года. Однако администрация Telegram не заблокировала его, как и не удалила другие каналы, которые использовались для планирования и координации диверсий, массовых убийств и кибермошенничества.

Павел Дуров пока никак не прокомментировал информацию об объявлении в международный розыск. При этом официальный аккаунт Telegram в соцсети X спустя час после заявления ФСБ опубликовал пост с фотографией основателя мессенджера, где он показывает средний палец.

«Осторожно, новости» со ссылкой на пользователей также пишет, что чат-бот, который фигурирует в деле Дурова, все еще доступен не только в Telegram, но и в других мессенджерах.

Будет ли экстрадиция?

Адвокат Елена Пономарева в беседе с «Газетой.Ru» объяснила, что, если человека объявили в международный розыск, значит, в отношении него было избрано в качестве меры пресечения заключение под стражу. Страны, которые являются членами Интерпола, обязаны задержать данного гражданина и экстрадировать на территорию страны, где его объявили в розыск. Однако, по ее словам, не все государства сейчас «выдают» России лиц, объявленных в международный розыск.

«Англия не выдает по определенным политическим соображениям, Польша не выдает и многие другие страны — так называемая «коалиция желающих»...

Вопрос о передаче властям Российской Федерации Павла Дурова для того, чтобы привлечь его к уголовной ответственности, будет также решаться в стране, где непосредственно он может на основании судебного решения быть передан властям Российской Федерации», — отметила она.

При этом Пономарева напомнила, что у Дурова уже имеются «проблемы» с французскими властями, поэтому он вряд ли будет экстрадирован на родину. Кроме того, есть страны, где основатель Telegram может спрятаться и «в пальмах потеряться».

Бизнесмен уже давно не живет в России — Дуров уехал еще в 2014 году. С 2017-го он проживает в Дубае, где находится штаб-квартира мессенджера. Помимо гражданства ОАЭ, у него также есть паспорта Франции и государства Сент-Китс и Невис.

Что грозит Дурову в России?

Статья о содействии терроризму предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Адвокат Владимир Жеребенков в беседе с ТАСС выразил мнение, что Павлу Дурову действительно может грозить подобная мера, если его вина будет доказана. Кроме того, по словам юриста, основателю Telegram могут предъявить обвинения и по другим уголовным статьям.

В то же время адвокат Константин Ерохин в разговоре с «Осторожно, новости» подчеркнул, что возможный приговор Дурова, если исходить из логики правоохранительных органов, должен быть мягче. При этом он добавил, что пока сложно говорить о том, какими будут меры наказания, так как они складываются из ряда моментов — степени вовлеченности, отношения к содеянному, поведения на следствии.

«Общий тренд такой, что любое участие в террористической деятельности жестко преследуется и пресекается, в связи с чем наказание превысит 5-6 лет», — пояснил юрист.

Что будет с Telegram?

После заявления ФСБ об объявлении Дурова в международный розыск депутат Госдумы Андрей Колесник допустил, что Telegram в России могут признать террористическим ресурсом.

«По поводу признания мессенджера террористическим — это решать спецслужбам. Думаю, вполне может произойти и такое», — заявил он в беседе с NEWS.ru.