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Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Политика

В Госдуме считают, что Telegram повторит судьбу Instagram

Депутат Свинцов: Telegram после решения по Дурову могут признать экстремистским
Алексей Куденко/РИА Новости

Telegram в России после внесения Павла Дурова в перечень террористов и экстремистов могут признать экстремистской платформой. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Андрей Свинцов.

«Telegram повторит судьбу Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), которые также признаны экстремистскими за отказ удалять экстремистский контент, предоставлять информацию о переписках террористов, различных мошенников, преступников. Судя по всему, мы с вами видим закат этого сервиса. Как бы нам это печально ни было, но закон есть закон, и закон выше любых коммерческих интересов любого цифрового пирата, которым является Павел Дуров», — сказал он.

Росфинмониторинг внес основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в перечень экстремистов и террористов.

29 июля стало известно, что Дурова обвинили в содействии терроризму и объявили в международный розыск. В ФСБ это объяснили тем, что администрация мессенджера не удаляет каналы, чаты и боты, которые используют украинские спецслужбы.

Ранее в Австралии начали расследование против Telegram.

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