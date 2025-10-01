Отравление, давление властей и сотни детей: главное из интервью Павла Дурова

Павел Дуров дал четырехчасовое интервью американскому блогеру Лексу Фридману. В нем основатель Telegram признался, что его пытались отравить в 2018 году, рассказал о политическом давлении и объяснил, какие каналы удаляет администрация мессенджера. Также Дуров заявил, что не знает, сколько у него детей, но пообещал разделить наследство на всех.

Об отравлении

Основатель Telegram Павел Дуров в большом интервью блогеру Лексу Фридману рассказал, что пережил попытку отравления в 2018 году.

«Я вернулся домой, открыл дверь своего таунхауса, который я снимал. У меня был странный сосед, и он что-то оставил для меня у двери. А через час, когда я уже лежал в постели. <...> Мне стало очень плохо. Я чувствовал боль во всем теле. Я попытался встать и пойти в ванную, но почувствовал, что функции моего организма начали отключаться. Сначала зрение и слух, затем мне стало трудно дышать. Все это сопровождалось очень острой болью. Сердце, желудок, все кровеносные сосуды. Это трудно объяснить, но в одном я был уверен: да, это оно [отравление]», — поделился предприниматель.

Он заявил, что это произошло весной 2018 года — в период, когда Telegram блокировали в России и Иране, а администрация мессенджера пыталась найти финансирование для блокчейн-проекта TON. По словам Дурова, это был «не самый удачный момент», чтобы делиться информацией о его здоровье с общественностью, поэтому он никому не рассказал о произошедшем.

«Это было то, что трудно забыть. Я никогда не болею. Я верю, что у меня отличное здоровье. <...> И это был единственный момент в моей жизни, когда мне показалось, что я умираю <...> Я подумал: «Ну, жизнь у меня была хорошая, мне удалось кое-чего добиться». А потом я потерял сознание», — рассказал Дуров.

По словам предпринимателя, он очнулся на следующий день на полу и не мог подняться из-за слабости, по всему телу у него были лопнувшие сосуды. В течение еще двух недель он не мог ходить и оставался дома.

«Решил не рассказывать об этом большей части своей команды, потому что, опять же, я не хотел, чтобы они волновались. Но это было тяжело. Это было тяжело», — отметил он.

При этом Дуров признался, что произошедшее не заставило его бояться мира. По его словам, он и до этого бывал в ситуации, когда его жизни грозила опасность — подробностей бизнесмен не привел, заявив лишь, что это произошло «за несколько лет» до отравления и было связано с его работой.

«После того как ты переживаешь что-то подобное, тебе кажется, что ты проживаешь дополнительное время. Так что в каком-то смысле ты умер давным-давно, и каждый новый день для тебя — это подарок», — сказал Дуров.

О политическом давлении и блокировках в Telegram

На протяжении всего интервью Дуров так или иначе рассказывал, что на него оказывают давление власти разных стран. Он также неоднократно обозначал, что больше всего ценит свободу, а в Telegram выстроена система, при которой сообщения пользователей шифруются и распределяются по разным юрисдикциям, поэтому у сотрудников, включая его самого, а также у правительств и организаций нет к ним доступа.

«Telegram ни разу не передавал ни одного личного сообщения кому-либо, включая правительства и спецслужбы. Мы скорее закроем Telegram в какой-то стране, чем сделаем это», — сказал Дуров.

Он также рассказал, что после ареста во Франции его допрашивали о том, как работает Telegram.

«Меня посадили в полицейскую машину, и я оказался под стражей. Маленькая комната без окон, только узкая бетонная кровать. Я провел там почти четыре дня. Мне пришлось отвечать на несколько вопросов полицейских. Их интересовало, как работает Telegram. Большая его часть и так общедоступна, и меня поразило крайне ограниченное понимание, или, вернее, полное отсутствие понимания со стороны людей, инициировавших это расследование против меня, того, как работают технологии, как работает шифрование, как работают социальные сети», — поделился бизнесмен.

Кроме того, по его словам, французские спецслужбы воспользовались его ограниченной свободой передвижения в стране и пытались заставить цензурировать каналы в Telegram, которые поддерживали «неугодных» Франции кандидатов на выборах в Румынии.

«Я очень ясно дал понять руководителю французской разведки: «Если вы думаете, что, раз я застрял здесь, вы можете указывать мне, что делать, вы глубоко ошибаетесь. Я бы предпочел каждый раз делать наоборот». В каком-то смысле я так и сделал», — сказал Дуров.

Он также заявил, что осенью 2024 года его просили «отключить некоторые каналы» в Молдавии — тогда в стране шли президентские выборы. По его словам, французские спецслужбы прислали список каналов и ботов, которые нужно заблокировать. Некоторые из них администрация мессенджера действительно удалила, так как они нарушали правила площадки, однако остальные «были в порядке».

«Вот что интересно: французские спецслужбы, которые просили нас об этом в Молдавии, дали мне понять через своего представителя, что после того как Telegram заблокировал те несколько каналов, нарушавших наши правила в Молдавии, они связались с моим следственным судьей и замолвили за меня словечко», -— заявил Дуров.

При этом он добавил, что ежедневно в мессенджере блокируют около сотни каналов с вредоносным контентом.

«Мы активно боремся с вредоносным контентом, который публично распространяется на нашей платформе уже лет десять, с тех пор, как мы запустили публичные каналы. И где-то лет восемь назад у нас появились ежедневные отчеты о прозрачности, где указано, сколько каналов, связанных с жестоким обращением с людьми, пропагандой терроризма, мы заблокировали», — рассказал Дуров.

О детях

В интервью Дуров также признался, что не знает точно, сколько именно у него детей. В прошлом году он сообщал, что около 15 лет назад решил стать донором спермы, чтобы помочь бесплодным людям стать родителями, и стал биологическим отцом более 100 детей.

При этом бизнесмен заявил, что не хочет делать различий между своими официальными детьми и теми, кто появился на свет благодаря его донорству, и намерен разделить наследство на всех.

«Если когда-нибудь, может быть, через 30 лет, они смогут установить, что у них со мной общая ДНК, то после моей смерти они будут иметь право на долю в моем имуществе», — заверил Дуров.

Предприниматель также обозначил, что его официальные дети не получают его средства в течение первых нескольких десятилетий своей жизни, чтобы у них развивались мотивация и сила воли.

«Это лишает их стимула работать над развитием собственных навыков, лишает стимула учиться, работать. <...> Одна из причин, по которой я решил, что имеет смысл разделить огромное богатство, которое я, вероятно, оставлю после себя, между сотней или более людей, заключается в том, что оно не будет слишком большим для каждого отдельного потомка. Но, в то же время, некоторые люди подсчитали, что на каждого ребенка приходится много-много миллионов долларов, так что я не уверен, что это сильно помогает», — сказал Дуров.