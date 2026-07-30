В Госдуме заявили, что не обсуждают вопрос о законодательном запрете Telegram

Депутат Матвейчев: после решения по Дурову запрет Telegram в РФ не обсуждается

Вопрос о законодательном запрете Telegram в России на данный момент не обсуждается после внесения основателя мессенджера Павла Дурова в перечень террористов и экстремистов. Об этом «Газете.Ru» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

«Вопрос о законодательном запрете Telegram в Думе не обсуждался и не обсуждается на данный момент», — сказал парламентарий.

Росфинмониторинг внес основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в перечень экстремистов и террористов.

29 июля стало известно, что Дурова обвинили в содействии терроризму и объявили в международный розыск. В ФСБ это объяснили тем, что администрация мессенджера не удаляет каналы, чаты и боты, которые используют украинские спецслужбы.

Ранее в Австралии начали расследование против Telegram.