Адвокат рассказал, что будет с Дуровым в России после внесения его в перечень экстремистов

Внесение Павла Дурова в перечень террористов и экстремистов влечет за собой блокировку его счетов в России. Он может тратить только 10 тыс. рублей в месяц на территории РФ. Об этом «Газете.Ru» заявила почетный адвокат Адвокатской палаты Московской области Елена Пономарева.

«В России это может повлечь за собой как полностью блокировку данной социальной сети, так и, соответственно, частичную. Делается это службой Роскомнадзор по решению суда. А вот внесением в перечень террористов и экстремистов занимается Росфинмониторинг. Последствия внесения в данный список означают для такого лица прежде всего блокировки его счетов расчетных здесь. Он может тратить только 10 000 рублей в месяц, усиленный контроль за его всеми счетами и движениями денежных средств, также запрет на выезд за пределы Российской Федерации, он не может работать на госслужбе и быть чиновником», — отметила Пономарева.

Росфинмониторинг внес основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в перечень экстремистов и террористов.

29 июля стало известно, что Дурова обвинили в содействии терроризму и объявили в международный розыск. В ФСБ это объяснили тем, что администрация мессенджера не удаляет каналы, чаты и боты, которые используют украинские спецслужбы.



Ранее в Австралии начали расследование против Telegram.