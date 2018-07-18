Рабинер рассказал, каким словом он назвал Кирьякова после полученного удара

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Спортивный журналист Игорь Рабинер рассказал о подробностях конфликта с экс-тренером тульского «Арсенала» и бывшим игроком сборной России по футболу Сергеем Кирьяковым.

«Я сказал Кирьякову, что как тренер он никто и ничего никому не доказал. И что нигде больше работать, видимо, не будет. Да, после удара я назвал его человеком нетрадиционной сексуальной ориентации в грубой форме.

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Кирьяков же заявлял, что якобы это произошло до удара. На самом деле после», — сказал Рабинер на специальной пресс-конференции.

Ранее Кирьяков, который ударил Рабинера, в интервью «Газете.Ru» прокомментировал инцидент с журналистом.