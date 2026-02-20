По повторам видно, что Генцел действительно сделал акцентированное движение к воротам. Вряд ли засчитают гол.
От конька Джейка Генцела после передачи Мэтта Болди шайба попала в ворота сборной Словакии, но арбитры развели руками. Посчитали, что Генцел сделал движение коньком!
С огромным трудом отбиваются словаки. Сейчас после броска Мэттьюса с передачи Куинна Хьюза защитник Кох вынес уже из пустых ворот.
Мартин Фехервары перестарался в борьбе у борта в чужой зоне и поехал в штраф-бокс. Большинство у сборной США.
С острого угла в касание с колена из правого круга вбрасывания после паса Немеца в касание не попал Слафковски.
Павол Регенда прокатился за американскими воротами, выкатился из-за них и бросил в ближний угол, но Хеллибак все перекрыл.
Чарли Макэвой нарушил правила и отправился в штраф-бокс после игры на отложенном штрафе. Две минуты большинства у Словакии.
Пара отличных сейвов от Главая, а потом фол Остона Мэттьюса. Уравнялись составы, и дальше четыре на четыре.
При этом за Слафковски вступился Мартин Фехервары и получил две минуты! Большинство у сборной США.
Уже не в первый раз в матче Слафковски и Ткачак повздорили. Но в первом периоде это было с Мэттью, а теперь с Брэди.
Все хорошо у сборной США. Она в спокойном режиме выиграла первый отрезок в матче, забив две безответные шайбы. Словакии будет очень трудно вылезти из этой ситуации, но посмотрим, что будет дальше. Пока отдыхаем.
ГОООООООООООООООЛ! Тейдж Томпсон — 2:0! После выигранного Мэттьюсом вбрасывания Айкел и Куинн Хьюз перепасовывались между собой, пока форвард «Вегаса» не отдал под бросок в левый круг Томпсону, который от плеча Главая попал в ближнюю девятку!
Куинн Хьюз притащил шайбу в чужую зону, отдал на брата Джека, и Милош Келемен поставил ему подножку клюшкой. Первое большинство США в матче.
Очень силовой хоккей показывают словаки, стараются при любой возможности бить американцев. Это явно установка.
Веренски в атаке США с ходу оказался на ударной позиции, но после помехи от защитника не попал в ближний угол.
Зак Веренски выбросил из своей зоны шайбу через стекло и отправился в штраф-бокс. Большинство для Словакии!
В меньшинстве выскочили американцы в атаку, и едва не забили после перепасовки в чужой зоне. Главай спас!
Вроде неплохо словаки разыгрывают, но не могут нанести бросок. У США до сих пор 100% в меньшинстве на этих Играх!
Чарли Макэвой в момент броска Куинна Хьюза атаковал Главая, сбив голкипера словаков, и за помеху вратарю отправился в штраф-бокс. Первое в матче большинство Словакии!
Выиграли словаки вбрасывание в чужой зоне, перевели по синей линии на Фехервары, с чьим броском легко справился Хеллибак.
Айкел выиграл вбрасывание, Куинн Хьюз от синей прорвался в глубину и отдал на пятак, где Брэди Ткачак пытался переправить в ворота, но Главай спас. Ну а дальше стычка. С Ткачаками по-другому и не бывает.
ГООООООООООООООООООЛ! Дилан Ларкин — 1:0! Американцы поймали соперников на пересменке, Ларкин на сумасшедшей скорости ворвался в зону и бросил в ближний угол над щитком Главаю. Голевой пас сделал Веренски.
В четвертьфинале Словакия оказалась единственной сборной, выигравшей в основное время. Она разгромила Германию со счетом 6:2! Ну а США весь матч вели у Швеции, но пропустили в концовке, когда соперник уже заменил вратаря шестым полевым. Но в овертайме Куинн Хьюз все же принес победу — 2:1.
А вот состав сборной Словакии от Владимира Орсага.
Голкиперы: Главай (Шкорванек). Защитники: Маринчин, Гернат, Чернак, Черешняк, Кох, Фехервары, Немец. Нападаюшие: Слафковски, Ружичка, Татар, Регенда, Поспишил, Келемен, Гудачек, Дворски, Окульяр, Такач, Сукель, Лишка, Цингел.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер сборной США Майк Салливан. Голкиперы: Хеллибак (Эттинджер). Защитники: Веренски, Макэвой, К. Хьюз, Фэйбер, Слэвин, Сандерсон, Хэнифин. Нападающие: Б. Ткачак, Айкел, М. Ткачак, Болди, Мэттьюс, Генцел, Д. Хьюз, Ларкин, Томпсон, Трочек, Нельсон, Миллер, Келлер.