Навстречу Канаде: США и Словакия бьются во втором полуфинале Игр

Олимпийские игры. Хоккей. Мужчины. Полуфинал. США — Словакия

Matt Zambonin/IIHF
Во втором полуфинале мужского олимпийского хоккейного турнира встречаются сборные США и Словакии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Олимпийские игры 2026 (м). 1/2 финала
2-й период
20 февраля 23:10
США
04' Ларкин
19' Томпсон
2 : 0
Словакия
Стадион «Арена Санта-Джулия», Милан, Италия
1-й период

04'19" Ларкин

19'19" Томпсон

2-й период
3-й период
32'

По повторам видно, что Генцел действительно сделал акцентированное движение к воротам. Вряд ли засчитают гол.

32'

От конька Джейка Генцела после передачи Мэтта Болди шайба попала в ворота сборной Словакии, но арбитры развели руками. Посчитали, что Генцел сделал движение коньком!

31'

В полном составе сборная Словакии. С трудом, но отбилась.

31'

Главай потащил щитком бросок Айкела с передачи Куинна Хьюза.

30'

С огромным трудом отбиваются словаки. Сейчас после броска Мэттьюса с передачи Куинна Хьюза защитник Кох вынес уже из пустых ворот.

29'

Мартин Фехервары перестарался в борьбе у борта в чужой зоне и поехал в штраф-бокс. Большинство у сборной США.

28'

Сборная США в полном составе.

28'

С острого угла в касание с колена из правого круга вбрасывания после паса Немеца в касание не попал Слафковски.

27'

Павол Регенда прокатился за американскими воротами, выкатился из-за них и бросил в ближний угол, но Хеллибак все перекрыл.

26'

Чарли Макэвой нарушил правила и отправился в штраф-бокс после игры на отложенном штрафе. Две минуты большинства у Словакии.

25'

Словаки вышли три в два, но Дворски с ходу зарядил выше ворот.

24'

Хеллибак зафиксировал шайбу после броска от синей линии через трафик.

24'

США тоже в полном составе.

23'

Словакия в полном составе и в большинстве на 30 секунд.

23'

Американцы давят, но пока без моментов.

22'

Пара отличных сейвов от Главая, а потом фол Остона Мэттьюса. Уравнялись составы, и дальше четыре на четыре.

21'

При этом за Слафковски вступился Мартин Фехервары и получил две минуты! Большинство у сборной США.

21'

Уже не в первый раз в матче Слафковски и Ткачак повздорили. Но в первом периоде это было с Мэттью, а теперь с Брэди.

21'

Перерыв

Все хорошо у сборной США. Она в спокойном режиме выиграла первый отрезок в матче, забив две безответные шайбы. Словакии будет очень трудно вылезти из этой ситуации, но посмотрим, что будет дальше. Пока отдыхаем.

20'

Заблокировали американцы бросок Регенды, и на этом первый период закончился — сирена.

20'

ГОООООООООООООООЛ! Тейдж Томпсон — 2:0! После выигранного Мэттьюсом вбрасывания Айкел и Куинн Хьюз перепасовывались между собой, пока форвард «Вегаса» не отдал под бросок в левый круг Томпсону, который от плеча Главая попал в ближнюю девятку!

20'

Куинн Хьюз притащил шайбу в чужую зону, отдал на брата Джека, и Милош Келемен поставил ему подножку клюшкой. Первое большинство США в матче.

19'

Пока без моментов уже несколько минут команды, хотя сборная США классно контролирует шайбу.

17'

Джек Хьюз выкатил из-за ворот на пятак Томпсону, но Главай поймал опаснейший бросок!

17'

Куинн Хьюз бросил после выигранного американцами вбрасывания, но Регенда заблокировал.

17'

Очень силовой хоккей показывают словаки, стараются при любой возможности бить американцев. Это явно установка.

16'

Веренски в атаке США с ходу оказался на ударной позиции, но после помехи от защитника не попал в ближний угол.

14'

В полном составе США. Ничего не смогли создать словаки.

12'

Зак Веренски выбросил из своей зоны шайбу через стекло и отправился в штраф-бокс. Большинство для Словакии!

12'

В полном составе сборная США.

11'

В меньшинстве выскочили американцы в атаку, и едва не забили после перепасовки в чужой зоне. Главай спас!

10'

Вроде неплохо словаки разыгрывают, но не могут нанести бросок. У США до сих пор 100% в меньшинстве на этих Играх!

9'

Чарли Макэвой в момент броска Куинна Хьюза атаковал Главая, сбив голкипера словаков, и за помеху вратарю отправился в штраф-бокс. Первое в матче большинство Словакии!

8'

Выиграли словаки вбрасывание в чужой зоне, перевели по синей линии на Фехервары, с чьим броском легко справился Хеллибак.

6'

Айкел выиграл вбрасывание, Куинн Хьюз от синей прорвался в глубину и отдал на пятак, где Брэди Ткачак пытался переправить в ворота, но Главай спас. Ну а дальше стычка. С Ткачаками по-другому и не бывает.

5'

Словаки ошиблись на своем пятаке, и Джей Ти Миллер едва не забросил вторую!

5'

ГООООООООООООООООООЛ! Дилан Ларкин — 1:0! Американцы поймали соперников на пересменке, Ларкин на сумасшедшей скорости ворвался в зону и бросил в ближний угол над щитком Главаю. Голевой пас сделал Веренски.

4'

Ружичка вошел в зону и с неудобной бросил по воротам Хеллибака — тот спокойно забрал в ловушку.

3'

Хорошая атака США с опасным броском Фэйбера — Главай на месте.

2'

Словаки тоже сбегали в атаку, но Хеллибак спокойно отразил.

2'

Сразу бросок — рядом со штангой словацких ворот.

1'

Поееееехали! Матч начался.

23:00

В четвертьфинале Словакия оказалась единственной сборной, выигравшей в основное время. Она разгромила Германию со счетом 6:2! Ну а США весь матч вели у Швеции, но пропустили в концовке, когда соперник уже заменил вратаря шестым полевым. Но в овертайме Куинн Хьюз все же принес победу — 2:1.

22:55

А вот состав сборной Словакии от Владимира Орсага.

Голкиперы: Главай (Шкорванек). Защитники: Маринчин, Гернат, Чернак, Черешняк, Кох, Фехервары, Немец. Нападаюшие: Слафковски, Ружичка, Татар, Регенда, Поспишил, Келемен, Гудачек, Дворски, Окульяр, Такач, Сукель, Лишка, Цингел.

22:50

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер сборной США Майк Салливан. Голкиперы: Хеллибак (Эттинджер). Защитники: Веренски, Макэвой, К. Хьюз, Фэйбер, Слэвин, Сандерсон, Хэнифин. Нападающие: Б. Ткачак, Айкел, М. Ткачак, Болди, Мэттьюс, Генцел, Д. Хьюз, Ларкин, Томпсон, Трочек, Нельсон, Миллер, Келлер.

22:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Во втором полуфинальном матче мужского хоккейного турнира Олимпийских игр встречаются сборные США и Словакии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

