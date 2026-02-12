На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Первый полуфинал: «Атлетико» принимает «Барселону» в Кубке Испании. LIVE

Кубок Испании. Полуфинал. Первый матч. «Атлетико» — «Барселона». ОНЛАЙН

Susana Vera/Reuters
В первом матче полуфинального противостояния в Кубке Испании мадридский «Атлетико» на своем поле принимает «Барселону». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Кубок Испании. 1/2 финала
Матч не начался
12 февраля 23:00
Атлетико М
Мадрид, Испания
0 : 0
Барселона
Барселона, Испания
Стадион «Сивитас Метрополитано», Мадрид, Испания
1-й тайм
2-й тайм
22:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В первом матче полуфинального противостояния в Кубке Испании «Атлетико» в Мадриде принимает «Барселону». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

