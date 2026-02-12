Спорт
Первый полуфинал: «Атлетико» принимает «Барселону» в Кубке Испании. LIVE
В первом матче полуфинального противостояния в Кубке Испании мадридский «Атлетико» на своем поле принимает «Барселону». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Кубок Испании. 1/2 финала
Матч не начался
12 февраля 23:00
Атлетико М
Мадрид, Испания
Барселона
Барселона, Испания
Стадион «Сивитас Метрополитано», Мадрид, Испания
22:45
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В первом матче полуфинального противостояния в Кубке Испании «Атлетико» в Мадриде принимает «Барселону». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.